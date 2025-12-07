Pe parcursul zilei, valorile termice vor rămâne între 6 și 7 grade, fără ploaie, după slabele precipitații de la primele ore ale dimineții.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în ziua votului, cerul va fi predominant noros, cu posibile ploi slabe sau burniță trecătoare, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă a zilei va atinge 7-8 grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitală. De asemenea, între orele 08:00 și 20:00, Bucureștiul se va afla sub avertizare cod galben de vânt, fenomenele vizate fiind intensificările temporare ale rafalelor.

La nivelul întregii țări, condițiile meteo vor fi asemănătoare, cu precipitații slabe în sud, Moldova și vest. Partea bună pentru alegători este că vântul se mai domolește în sud, după rafalele puternice din zilele anterioare. Totuși, litoralul rămâne sub atenționare, fiind singura regiune unde intensificările de vânt se mențin.