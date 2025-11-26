Anul nou începe cu două zile libere, 1 și 2 ianuarie, care pică joi și vineri, urmate de Boboteaza pe 6 ianuarie și Sfântul Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie, în zilele de marți și miercuri. Dacă salariații aleg să își ia liber și lunea precedentă, se poate crea o minivacanță de șapte zile.

Calendarul sărbătorilor legale din 2026

1 și 2 ianuarie – Anul Nou

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)

10 aprilie – Vinerea Mare

12 și 13 aprilie – Paștele Ortodox

1 mai – Ziua Muncii (vineri)

31 mai – Rusaliile

1 iunie – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni)

1 decembrie – Ziua Națională a României (marți)

25 și 26 decembrie – Crăciunul (vineri și sâmbătă)

Aceste zile libere permit angajaților să își planifice concedii sau să se bucure de perioade succesive de odihnă, mai ales în combinație cu zilele libere legale care cad la începutul sau sfârșitul săptămânii.

Angajații care muncesc în zilele libere legale trebuie să fie plătiți suplimentar conform legislației muncii. De asemenea, aceștia au dreptul la zile libere compensate. Este important să se respecte regulile stabilite pentru munca în aceste zile pentru a asigura drepturile salariaților.

Vacanțele școlare în 2026

Pe lângă zilele libere legale, în anul 2026 sunt prevăzute și vacanțe școlare, importante pentru familii și profesori. Planificarea în avans a acestor perioade ajută la organizarea timpului liber și la o mai bună conciliere a vieții profesionale cu cea personală.

Acest calendar oferă o perspectivă clară asupra zilelor de odihnă în 2026, facilitând planificarea timpului liber pentru salariați și angajatori. Reamintim că angajații pot beneficia de minivacanțe prelungite dacă își aleg strategic zilele libere adiționale din concediul de odihnă.