|Data
|Sărbătoarea
|Ziua Săptămânii
|Observații
|30 noiembrie
|Sfântul Andrei
|Duminică
|Pică în weekend, dar formează o punte cu Ziua Națională.
|1 decembrie
|Ziua Națională a României
|Luni
|Mini-vacanță de 3 zile (29 nov. - 1 dec.).
|25 decembrie
|Prima zi de Crăciun
|Joi
|Începutul vacanței de Crăciun.
|26 decembrie
|A doua zi de Crăciun
|Vineri
|Mini-vacanță de 4 zile (25-28 dec.).
|1 ianuarie 2026
|Anul Nou
|Joi
|Prima zi din seria de sărbători de Revelion.
|2 ianuarie 2026
|Anul Nou
|Vineri
|Formează o altă mini-vacanță de 4 zile (1-4 ian. 2026).
Total zile libere legale rămase (în cursul săptămânii): 4 zile (1 dec, 25 dec, 26 dec, 1 ian '26, 2 ian '26).
Deși 1 și 2 ianuarie 2026 sunt după sfârșitul anului calendaristic 2025, ele se leagă direct de minivacanța de Crăciun.
Minivacanțe cu libere legale - 2025
Sfântul Andrei și 1 Decembrie: Sâmbătă, 29 noiembrie - Luni, 1 decembrie (3 zile).
Crăciunul: Joi, 25 decembrie - Duminică, 28 decembrie (4 zile).