Mini-vacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie se apropie. Iată toate zilele libere rămase din 2025

Iată toate zilele libere rămase din 2025. Foto/Arhivă

Din fericire, sfârșitul anului 2025 vine cu o serie de zile libere legale foarte bine plasate în calendar. Ținând cont că ne aflăm pe 21 noiembrie 2025, românii mai au de beneficiat de următoarele 6 zile libere legale. Evident, excluzând weekend-urile obișnuite de sâmbătă-duminică.

DataSărbătoareaZiua SăptămâniiObservații
30 noiembrieSfântul AndreiDuminicăPică în weekend, dar formează o punte cu Ziua Națională.
1 decembrieZiua Națională a RomânieiLuniMini-vacanță de 3 zile (29 nov. - 1 dec.).
25 decembriePrima zi de CrăciunJoiÎnceputul vacanței de Crăciun.
26 decembrieA doua zi de CrăciunVineriMini-vacanță de 4 zile (25-28 dec.).
1 ianuarie 2026Anul NouJoiPrima zi din seria de sărbători de Revelion.
2 ianuarie 2026Anul NouVineriFormează o altă mini-vacanță de 4 zile (1-4 ian. 2026).

Total zile libere legale rămase (în cursul săptămânii): 4 zile (1 dec, 25 dec, 26 dec, 1 ian '26, 2 ian '26).

Deși 1 și 2 ianuarie 2026 sunt după sfârșitul anului calendaristic 2025, ele se leagă direct de minivacanța de Crăciun.

Minivacanțe cu libere legale - 2025

  1. Sfântul Andrei și 1 Decembrie: Sâmbătă, 29 noiembrie - Luni, 1 decembrie (3 zile).

  2. Crăciunul: Joi, 25 decembrie - Duminică, 28 decembrie (4 zile).