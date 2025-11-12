

”Curriculum la nivelul liceului - suntem în linie dreaptă, se lucrează la programe după ce am trecut de planurile-cadru, dacă toate lucrurile merg bine, clasa a IX-a în anul şcolar 2026-2027 va intra într-o nouă logică curriculară. Aştept efectele inclusiv în zona analfabetismului funcţional, adică o reducere drastică în patru ani. Cam acesta este intervalul”, a transmis Daniel David, miercuri, pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei.

Întrebat ce se întâmplă cu programele la nivelul gimnaziului: ”Deocamdată nu facem nimic, hai să încheiem curriculum la nivelul liceului, iar după aceea ne vom orienta şi spre gimnaziu şi după aceea la nivelul învăţământului primar şi la nivelul educaţiei timpurii. Doecamdată, la nivel de gimnaziu cred că este foarte importantă acea măsură pe care am luat-o, ca 25% din timpul alocat fiecărei discipline să fie dedicat învăţării remediale. Era la dispoziţia profesorului şi până acum, dar prin instrucţiune focalizarea trebuie să fie pe învăţare remedială. Dacă facem bine acest lucru, o să vedeţi că performanţele o să fie altele şi la Evaluarea Naţională şi la testarea PISA”.

Șeful de la Educație a menționat că deocamdată nu vor fi schimbări în privinţa Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a.

”Am spus că este o problemă aşa cum o avem, dar nu sunt momentele cele mai bune să discutăm despre cum vrem să schimbăm Evaluarea Naţională. Contextul trebuie să fie unul fără presiunea asta financiară, oamenii să fie mai aşezaţi în sistem, să putem găsi cea mai bună soluţie, larg acceptată în sistemul nostru de educaţie”, a explicat Daniel David.