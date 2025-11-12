Oficialul a transmis că a emis deja instrucțiuni pentru îmbunătățirea modului în care sunt implementate aceste proiecte în școli.

Ce a transmis Daniel David?

„Săptămâna Verde și Școala Altfel rămân, dar trebuie să le facem bine. Am dat instrucțiuni clare în această direcție și îi rog pe toți cei implicați să le aplice în aceeași logică. Copiii nu vor simți că se rupe ceva în procesul educațional — dimpotrivă, va exista o continuitate și un efect pozitiv. Vor face, cu adevărat, o altfel de școală”, a declarat ministrul.

Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul unei discuții transmise pe pagina de Facebook a Ministerului Educației, în contextul clarificării unor nelămuriri legate de modul de desfășurare a celor două programe.