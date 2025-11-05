Această decizie vine după ce România a obținut acordul Comisiei Europene de a utiliza fonduri europene pentru plata acestei prime destinate cadrelor didactice. În același context, ministrul Daniel David a precizat că intenționează să solicite aprobarea autorităților europene pentru a folosi astfel de fonduri și în completarea burselor pentru studenți.

„Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor şi pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a declarat ministrul David.

Ce reprezintă și conține prima de carieră didactică

Valoarea primei de carieră didactice este de 1.500 de lei, iar această sumă poate fi folosită de profesori pentru cursuri de pregătire profesională, achiziționarea de cărți, echipamente IT sau alte nevoi didactice specifice.

Aproximativ o treime din această sumă poate fi direcționată către acoperirea nevoilor didactice individuale ale profesorilor.

În ceea ce privește cardurile educaționale, ministrul a menționat că plățile pe acestea se vor realiza în luna noiembrie pentru deținătorii actuali și în decembrie pentru cei care încă nu au astfel de carduri.