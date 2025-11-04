„Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta”, spune David invitat la podcastul „În banca din spate” al elevilor de la Centrul de Jurnalism al Liceului „Danubius”.

Daniel David a explicat că motivul pentru care anul școlar din România are mai puține ore față de media țărilor OECD, dar în schimb zilele de școală sunt mai lungi, se datorează faptului că țara noastră a ales să aibă mai multe săptămâni de vacanță în comparație cu alte state.

Anul școlar a fost organizat pe 5 module și 5 vacanțe începând cu anul școlar 2022-2023, o decizie luată de fostul ministru Sorin Cîmpeanu, fără o analiză prealabilă din partea Ministerului Educației. O astfel de analiză a fost realizată abia în decembrie 2024, de experți ai Institutului de Științe ale Educației.

Ministrul a mai precizat că în clasele primare și gimnaziu avem mai puține ore raportat la normele OECD, dar, totuși, orele zilnice sunt multe, ceea ce reflectă compromisul făcut prin alegerea structurii anului școlar actual.