Acest truc are la bază un principiu elementar de fizică termică: apa are o capacitate calorică ridicată, ceea ce înseamnă că poate stoca o cantităte mare de căldură fără să-și modifice rapid temperatura. Cu alte cuvinte, funcționează ca o „baterie termică”. Când o sticlă cu apă este plasată în apropierea caloriferului, aceasta începe să absoarbă treptat căldura generată de sistemul de încălzire. Pe măsură ce apa se încălzește, acumulează energia termică, pe care o va elibera lent în încăpere chiar și după ce caloriferul a fost oprit sau setat la o temperatură mai mică.

Eficiența acestei metode crește odată cu numărul recipientelor folosite. Două sticle sunt suficiente pentru o cameră de dimensiuni medii, dar în încăperile mai mari poți amplasa mai multe. Prin distribuirea inteligentă a sticlelor — preferabil în partea de jos a caloriferului, unde transferul de căldură este mai intens — se obține un efect cumulativ, menținând o temperatură constantă pentru mai mult timp. Totul fără investiții costisitoare, fiind nevoie doar de sticle din plastic bine închise.

Un avantaj important este reducerea consumului de energie. Deoarece apa reține căldura mult timp, necesitatea de a porni sau de a menține încălzirea la o temperatură ridicată scade considerabil. Astfel, caloriferul funcționează mai puțin, iar economia la factură poate ajunge, conform estimărilor specialiștilor, între 10% și 20%. Într-o perioadă în care costurile energiei cresc constant, orice soluție care prelungește confortul termic fără costuri suplimentare devine un real ajutor.

Pentru rezultate cât mai bune, este recomandat ca sticlele să fie plasate strategic și să rămână bine închise pentru a păstra căldura acumulată. Dacă sunt amplasate în mai multe colțuri ale camerei, efectul de menținere a temperaturii este sporit. De asemenea, acest truc funcționează excelent dacă este combinat cu alte măsuri simple: întreținerea sistemului de încălzire, montarea unor valve la calorifere sau izolarea ușilor și ferestrelor cu burete.

Metoda sticlelor cu apă lângă calorifer ne amintește că uneori cele mai eficiente soluții sunt cele transmise din generație în generație. Cu un efort minim, poți transforma căldura produsă în casă într-o resursă folosită mai inteligent, economisind bani și sporind confortul, potrivit sursei.