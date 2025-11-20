Primul gest pe care îl poți face este o aerisire scurtă, de doar câteva minute. Deschide ferestrele larg pentru aproximativ 5 minute. Această ventilație intensă elimină aerul umed acumulat peste noapte, iar un aer mai uscat se încălzește mult mai ușor și mai rapid. Chiar dacă pare contraintuitiv să deschizi geamurile în plină iarnă, această metodă ajută la optimizarea temperaturii interioare.

La scurt timp după aerisire, ridică jaluzelele și deschide draperiile. Lumina naturală acționează ca o sursă gratuită de încălzire, iar razele soarelui, chiar și cele mai slabe, contribuie la creșterea temperaturii din interior. Ferestrele expuse către sud și est sunt cele mai eficiente în captarea căldurii dimineața, așa că profită de ele pe cât posibil.

O altă măsură importantă este să verifici dacă în fața caloriferelor se află obiecte care pot bloca circulația aerului cald.

Mobilierul masiv, hainele puse la uscat sau chiar cutii lăsate în apropiere reduc eficiența sistemului de încălzire. Asigură-te că aerul poate circula liber prin cameră pentru a te bucura cât mai repede de confort termic.

Dimineața este momentul ideal să închizi ușile între camere. Astfel, căldura nu se va risipi în zone mai puțin utilizate, ci va rămâne acolo unde ai nevoie cel mai mult. Această metodă este utilă mai ales în casele mari sau în apartamentele cu holuri deschise.

După ora 17.00, când lumina naturală se diminuează, este recomandat să tragi draperiile și să închizi jaluzelele. Acestea creează o barieră suplimentară împotriva frigului exterior și păstrează căldura acumulată în timpul zilei.

Alte trucuri utile pentru confort termic pe timp de iarnă

Folosește covoare groase, mai ales dacă ai podele reci. Acestea creează un strat izolator și mențin o senzație de căldură la nivelul picioarelor.

Montează perne speciale de etanșare în zona ușilor sau ferestrelor pe unde poate pătrunde curentul.

Încălzește treptat locuința, nu brusc: sistemele de încălzire funcționează mai eficient când temperatura crește constant.

Folosește perdele care au un material gros și păstrează mai bine căldura în interior.

Reglează temperatura constantă în loc să oprești complet căldura, deoarece repornirea sistemului necesită mai multă energie, potrivit sursei.