Specialiştii recomandă aerisirea locuinţei cel puţin 15 minute dimineaţa şi 15 minute seara, chiar şi atunci când afară este frig, umezeală sau ceaţă. Aerul proaspăt ajută la eliminarea vaporilor rezultaţi din gătit, duşuri, uscarea rufelor sau respiraţie, reducând astfel riscul de condens şi menţinând un mediu sănătos în interior. Aerisirea de scurtă durată, dar intensă, este preferabilă unei ferestre întredeschise pentru ore întregi, pentru că schimbul de aer se face mult mai rapid, iar pereţii nu apucă să se răcească în profunzime.

Un aspect esenţial, deseori neglijat, este aerisirea în sistem de curent. Pentru ca aerul viciat să fie înlocuit eficient cu aer proaspăt, este important ca în locuinţă să fie deschise mai multe ferestre în acelaşi timp, preferabil pe direcţii opuse. Astfel, se creează un flux de aer puternic care „mătură” umezeala acumulată în încăperi. În absenţa acestui curent, schimbul de aer se produce mai lent, iar umezeala poate reveni rapid, mai ales în camere mici sau în zone cu ventilaţie slabă, precum băile fără geam sau bucătăriile înguste.

Mulţi se întreabă dacă aerisirea este eficientă atunci când afară este ceaţă, umezeală sau plouă. Răspunsul este da. Chiar dacă aerul exterior conţine umiditate, în majoritatea situaţiilor, umiditatea din interior este mult mai ridicată decât cea de afară. Diferenţa de temperatură dintre exterior şi interior face ca aerul proaspăt, chiar şi umed, să preia o parte din vaporii din locuinţă atunci când intră şi iese rapid prin curent. Mai mult, aerul rece are o capacitate mai mică de a reţine vapori, ceea ce îl face ideal pentru a scădea umezeala interioară atunci când este încălzit ulterior în casă.

Aerisirea regulată ajută, de asemenea, la menţinerea unei temperaturi interioare sănătoase şi previne apariţia mucegaiului, care se dezvoltă în special pe suprafeţe reci, cu exces de umiditate. Umezeala ridicată poate duce la deteriorarea mobilierului, desprinderea vopselei sau a tencuielii şi chiar la probleme de sănătate, de la alergii la afecţiuni respiratorii. Prin urmare, asigurarea unui schimb constant de aer este mai mult decât un obicei de confort, este o necesitate.

Pentru locuinţele moderne, bine izolate, aerisirea devine şi mai importantă. Ferestrele cu geam termopan şi izolaţia exterioară eficientă reduc pierderile de căldură, dar limitează şi ventilaţia naturală. Asta înseamnă că, fără o aerisire făcută corect şi regulat, umezeala se poate acumula uşor. În aceste situaţii, curentul obţinut prin deschiderea simultană a ferestrelor este cea mai rapidă metodă de a regla umiditatea.

Astfel, pentru a preveni umezeala şi pentru a menţine un mediu sănătos în locuinţă, aeriseşte dimineaţa şi seara, minimum 15 minute, deschizând mai multe ferestre simultan pentru un schimb eficient de aer. Chiar şi în zilele cu ceaţă, procedura rămâne utilă şi necesară, contribuind la confortul şi sănătatea întregii familii, potrivit sursei.