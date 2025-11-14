De ce contează temperatura din locuință

Reglarea corectă a termostatului nu influențează doar factura la energie, ci și starea generală a organismului. Un interior prea rece obligă corpul să consume mai multă energie pentru a se încălzi, generând oboseală, disconfort și chiar iritabilitate. Pe de altă parte, dacă temperatura este prea ridicată, apar probleme precum somn agitat, lipsă de concentrare sau aer uscat.

Specialiștii atrag atenția că un climat interior echilibrat contribuie atât la confortul fizic, cât și la cel psihic — iar ajustările corecte pot preveni costuri masive la încălzire.

Temperatura recomandată de experți: 19 grade, suficient pentru toată ziua

În cele mai multe locuințe, termostatul este setat între 20 și 22 de grade pe timpul zilei și 18–20 grade noaptea. Cu toate acestea, pentru a reduce consumul fără a sacrifica confortul, mulți specialiști recomandă o temperatură constantă de 19 grade Celsius.

Corpul se poate adapta treptat la această valoare, iar diferența de confort resimțită este redusă, în timp ce economiile pot fi considerabile.

Umiditatea, la fel de importantă ca temperatura

Temperatura resimțită depinde direct de nivelul de umiditate din aer. Dacă aerul este prea uscat, camerele pot părea mai reci decât sunt în realitate. Dacă este prea umed, crește riscul de condens și mucegai.

Indicele optim este de aproximativ 30% umiditate, iar aerisirea scurtă și eficientă este esențială:

deschiderea ferestrelor timp de 5–10 minute dimineața,

ventilarea încăperilor fără a răci pereții,

reducerea umidității excesive care solicită sistemul de încălzire.

Cum poți crește eficiența încălzirii, fără costuri mari

Pentru a păstra căldura mai mult timp, specialiștii recomandă câteva măsuri simple și ieftine:

Perdele și draperii groase, lăsate deschise în timpul zilei pentru a permite luminii solare să încălzească natural camerele.

Panouri reflectorizante montate în spatele caloriferelor, care trimit căldura în interior, nu către pereți.

Izolarea ușilor și ferestrelor cu burete, bandă adezivă sau garnituri speciale, pentru a stopa curenții reci.

Încălzire pe zone, acolo unde este posibil — temperatură diferită în fiecare cameră, în funcție de utilizare.

Chiar și mici ajustări pot duce la reducerea pierderilor de căldură și la scăderea considerabilă a consumului energetic.

Pentru a menține o atmosferă plăcută în locuință pe timpul iernii nu este nevoie ca termostatul să fie setat la valori ridicate. O temperatură moderată, în jur de 19 grade, combinată cu ventilație corectă, izolare adecvată și metode simple de optimizare a încălzirii, poate reduce semnificativ factura de energie — oferind în același timp un mediu confortabil și sănătos.