Obiectele care blochează căldura

Experții spun că niciodată nu trebuie puse în fața caloriferului perdele, piese de mobilier sau haine. Acestea împiedică aerul cald să circule liber în cameră, reducând eficiența sistemului de încălzire.

„Atunci când fluxul de aer este blocat, temperatura din încăpere poate scădea chiar și cu 2-3 grade Celsius,” explică specialiștii.

De exemplu, dacă termometrul de lângă calorifer arată 22°C, restul camerei poate avea doar 19°C din cauza unei canapele sau a unei perdele groase care blochează căldura. Rezultatul: confort mai scăzut și o factură la energie mai mare.

Uscatul rufelor pe calorifer – o altă greșeală

Un alt obicei des întâlnit, dar complet greșit, este uscarea hainelor direct pe calorifer. Pe lângă faptul că împiedică răspândirea aerului cald, acest gest crește umiditatea în cameră și favorizează apariția mucegaiului.

Dacă trebuie să usuci hainele în interior, este indicat să folosești un uscător amplasat la cel puțin un metru distanță de sursa de căldură.

Sfaturi simple pentru a păstra căldura în locuință

Montează folie reflectorizantă în spatele caloriferelor. Aceasta redirecționează căldura spre cameră, reducând pierderile prin perete.

Izolează ferestrele și ușile. Benzile izolatoare din cauciuc sau burete previn pierderile de căldură. Noaptea, trage draperiile pentru un plus de protecție termică.

Ține ușile închise între camerele cu temperaturi diferite, pentru a menține căldura acolo unde este nevoie.

Profită de lumina soarelui. Ziua, trage draperiile pentru a lăsa razele să încălzească natural camera, iar seara, închide-le pentru a păstra căldura acumulată.

Aerisește inteligent. Deschide larg geamurile pentru 5-10 minute, cu caloriferele oprite. Astfel, aerul se schimbă complet fără ca pereții să se răcească.

Respectarea acestor reguli simple poate face o diferență de câteva grade în confortul termic al locuinței și te poate ajuta să treci iarna cu facturi mai mici și o casă mai plăcută.