Ce distanță trebuie să existe între centrala pe gaz și aragaz

Conform recomandărilor tehnice și normativelor aplicabile în domeniu (ANRE și ISCIR), centrala termică trebuie amplasată astfel încât să existe cel puțin 60 de centimetri între aceasta și aragaz.

Această distanță are rolul de a preveni riscurile cauzate de căldura directă, de aburii și grăsimile rezultate în timpul gătitului, care pot afecta funcționarea centralei sau pot deteriora componentele sale.

De asemenea, în fața centralei trebuie lăsat un spațiu liber de aproximativ 40 de centimetri, pentru a permite accesul tehnicienilor în timpul verificărilor și reparațiilor periodice.

Montajul trebuie făcut doar de firme autorizate

Orice lucrare legată de instalațiile de gaze trebuie realizată exclusiv de personal autorizat ANRE. Instalarea „pe cont propriu” sau improvizațiile pot fi extrem de periculoase, punând în pericol nu doar locuința, ci și viața celor din apropiere.

Instalatorii autorizați sunt obligați să respecte proiectul tehnic aprobat și să se asigure că spațiul respectă toate cerințele privind aerisirea și evacuarea gazelor arse.

Ventilația – o cerință obligatorie pentru siguranță

O regulă esențială prevăzută de normele legale este ventilarea permanentă a încăperii în care se află aparate alimentate cu gaz.

Pentru centralele cu tiraj natural, este obligatorie montarea unor grile de aerisire care asigură aportul constant de oxigen. În cazul centralelor cu tiraj forțat, cerințele vizează etanșeitatea și evacuarea corectă a gazelor arse, conform specificațiilor din proiect.

Ce trebuie făcut în spațiile mici sau atipice

Dacă locuința are o bucătărie de dimensiuni reduse sau centrala urmează să fie montată într-o nișă, soluția corectă este consultarea unui proiectant autorizat. Doar acesta poate verifica dacă spațiul respectă normele de siguranță și poate emite avizele necesare pentru instalare.

Pe scurt: Distanță minimă recomandată între centrală și aragaz: 60 cm.

Spațiu liber în fața centralei: minimum 40 cm.

Montajul trebuie efectuat numai de firme autorizate ANRE.

Încăperea trebuie să aibă ventilație permanentă.

Respectarea acestor reguli nu este doar o cerință tehnică, ci o măsură vitală de protecție împotriva incendiilor, scurgerilor de gaz și a altor incidente care pot pune în pericol viața și locuința.