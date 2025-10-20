În realitate, cifrele de pe termostat nu indică viteza cu care radiatorul încălzește aerul, ci temperatura dorită în cameră. Prin urmare, alegerea corectă a setării face diferența între un consum eficient și o risipă considerabilă de energie.

Majoritatea termostatelor mecanice au o scală standard: treapta 2 corespunde unei temperaturi de aproximativ 16°C, treapta 3, aproximativ 20°C, iar treapta 4, în jur de 24°C. Fiecare marcaj intermediar dintre trepte reprezintă aproximativ un grad Celsius.

Mulți proprietari comit o eroare frecventă în zilele reci: setează termostatul direct pe nivelul maxim, sperând că radiatorul va încălzi camera mai repede. Acest lucru este fals. Pe treapta 5, sistemul nu accelerează procesul de încălzire, ci funcționează până când aerul atinge temperatura-țintă, în acest caz, peste 28°C, ceea ce duce inevitabil la un consum suplimentar și la disconfort termic ulterior.

Experții în eficiență energetică recomandă menținerea termostatului pe treapta 3, care asigură o temperatură interioară de aproximativ 20°C. Aceasta este considerată temperatura ideală pentru confort zilnic și activități de interior, fără pierderi majore de energie. O astfel de setare permite sistemului de încălzire să funcționeze echilibrat, evitând suprasolicitarea centralelor sau a radiatoarelor.

Pentru a economisi suplimentar, se recomandă și aerisirea regulată a încăperilor, dar pentru perioade scurte, câteva minute de deschidere completă a ferestrelor sunt suficiente pentru a schimba aerul fără a răci pereții. Înainte de începutul sezonului rece, este utilă și aerisirea radiatoarelor, pentru ca sistemul să distribuie căldura uniform.

Reglarea corectă a temperaturii este doar o parte a unui comportament energetic eficient. Închideți ușile între camere, nu acoperiți caloriferele cu perdele groase și folosiți termostate programabile acolo unde este posibil. Prin aceste măsuri simple, locuința va rămâne confortabilă, iar costurile de încălzire pot fi reduse semnificativ pe parcursul lunilor de toamnă și iarnă, potrivit sursei.