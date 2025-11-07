Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmi, vineri, că unul dintre bărbați, în vârstă de 32 de ani, ar fi deținut și vândut, pentru 450 de lei, produse psihoactive (4BMC), acestea fiind ulterior indisponibilizate în cadrul cercetărilor.

De asemenea, reprezentanții instituției spun că pe 4 noiembrie, bărbații, de 22 și 30 de ani, au fost prinși în flagrant delict, în proximitatea localității Salonta, în timp ce ar fi deținut și transportat peste 25 de grame de substanță cristalină 2-MMC (drog de mare risc) destinată comercializării.

Potrivit IGPR, în cursul lunii octombrie 2025, bărbatul de 30 de ani ar fi oferit cu titlu gratuit o cantitate din același tip de drog de mare risc.

În urma a patru percheziții domiciliare efectuate pe 5 noiembrie, polițiștii au descoperit diferite cantități de substanțe cristaline, o parte dintre acestea porționate și ambalate în vederea vânzării, un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

”Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea acestora, ulterior, la aceeași dată, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor dispunând arestarea preventivă, pentru 30 de zile”, se mai arată în comunicatul remis de IGPR.