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Extern· 2 min citire
Germania și alte patru state UE discută un plan controversat: centre pentru migranți în afara Uniunii
Ceuta (foto: profimedia)
Mai multe guverne europene analizează vineri, la Copenhaga, posibilitatea înființării unor centre de returnare pentru migranți în țări din afara Uniunii Europene. Discuțiile reunesc reprezentanți ai Austriei, Danemarcei, Germaniei, Greciei și Olandei.
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