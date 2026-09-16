Rogobete cere bani de urgență din Fondul de rezervă: „Sistemul de sănătate urlă”

Alexandru Rogobete avertizează că problemele financiare din Sănătate se agravează rapid și îi cere lui Ilie Bolojan să aloce de urgență bani din Fondul de rezervă. Potrivit fostului ministru, unele UPU mai au materiale doar până la finalul lunii, 17 servicii de ambulanță nu mai au fonduri pentru combustibil, iar Institutul C.C. Iliescu ar urma să oprească intervențiile elective.
Alexandru Rogobete avertizează că criza din sistemul de sănătate se adâncește și cere o intervenție imediată a Guvernului. Fostul ministru al Sănătății spune că unele unități de primiri urgență mai au materiale doar până la sfârșitul lunii, în timp ce 17 servicii județene de ambulanță au rămas fără fonduri pentru combustibil.
Rogobete îi cere premierului Ilie Bolojan să folosească Fondul de rezervă al Guvernului pentru a suplimenta rapid bugetele destinate ambulanțelor și unităților de primiri urgență. În opinia sa, așteptarea unei rectificări bugetare ar dura prea mult în condițiile în care lipsurile încep deja să afecteze activitatea unor spitale.
Rogobete: „Unitățile de primiri urgență nu mai au materiale decât până la finalul lunii”
Fostul ministru spune că a discutat cu manageri de spitale universitare, județene și unități medicale mai mici, iar semnalele primite arată că lipsa banilor se resimte deja în activitatea de zi cu zi.
„Dezechilibrul financiar din sistemul de sănătate capătă o amploare tot mai mare, din păcate. Ieri am discutat cu o serie de manageri de spitale, spitale universitare, spitale județene, dar și spitale mai mici. Unitățile de primiri urgență, din păcate, nu mai au materiale decât până la finalul lunii”, a declarat Alexandru Rogobete.
Problema nu se limitează însă la spitale. Serviciile de ambulanță se confruntă, la rândul lor, cu dificultăți, iar în unele județe banii disponibili pentru combustibil sunt pe cale să se termine.
17 servicii de ambulanță nu mai au fonduri pentru combustibil
Rogobete susține că 17 servicii județene de ambulanță au raportat probleme legate de finanțarea combustibilului. Fără o suplimentare rapidă a bugetelor, situația ar putea deveni și mai dificilă odată cu intrarea în luna octombrie.
„În această dimineață au fost raportate 17 servicii de ambulanță județene, nu mai au fonduri pentru combustibil. Acestea se termină la finalul lunii și este imperios necesar ca rectificarea să poată avea loc cât mai repede”, a spus Rogobete.
Fostul ministru avertizase anterior că ambulanțele ar putea ajunge fără combustibil de la 1 octombrie și a indicat suplimentarea bugetului din Fondul de rezervă drept una dintre soluțiile care pot fi aplicate fără a aștepta o rectificare bugetară.
Probleme și la programele pentru pacienții aflați în stare critică
Lipsa fondurilor se suprapune, potrivit lui Alexandru Rogobete, peste o diminuare importantă a sumelor destinate programelor naționale pentru pacienții aflați în situații critice. Sunt vizate inclusiv secțiile de terapie intensivă, cazurile de AVC, infarct miocardic acut, politraumatismele și arsurile grave.
„Problema cea mai mare este că se suprapune cu o diminuare a fondurilor substanțială în zona de anestezie-terapie intensivă pentru programele naționale de acțiune prioritare, mai exact pacienții internați în ATI, pacienții cu AVC, pacienții cu infarct miocardic acut, politraumele, arsurile grave”, a afirmat fostul ministru.
Rogobete atrage astfel atenția că lipsa banilor nu afectează doar funcționarea administrativă a unităților medicale, ci poate ajunge direct în zonele în care sunt tratați pacienții cu cele mai grave probleme.
Institutul C.C. Iliescu ar urma să sisteze intervențiile elective
Unul dintre cele mai grave exemple prezentate de fostul ministru este situația Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” din București. Rogobete susține că, pentru luna septembrie, CNAS nu ar fi alocat bani pentru unele dintre cele mai importante programe de chirurgie cardiovasculară.
„Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru luna septembrie, pentru cele mai mari programe, mă refer aici la cele de chirurgie cardiacă deschisă și alte proceduri specifice cordului, pentru aceste programe Casa Națională, în luna septembrie, nu a alocat nici măcar un leu. Este fără precedent ce se întâmplă”, a declarat acesta.
Consecințele s-ar putea vedea imediat în activitatea spitalului. Potrivit lui Rogobete, unitatea medicală ar urma să limiteze intervențiile și să se concentreze doar pe urgențe.
„Începând de vineri, Institutul C.C. Iliescu din București va sista intervențiile elective și va trata doar urgențele, și alea până când stocurile se vor epuiza”, a continuat fostul ministru.
„Sistemul de sănătate urlă”
Alexandru Rogobete spune că problemele au fost semnalate de mai mult timp și susține că, în ultimele două săptămâni, Ministerul Sănătății nu ar fi primit un răspuns din partea premierului.
„Iată că, la două săptămâni distanță, sistemul de sănătate urlă și urlă pe bună dreptate, pentru că nu mai au cu ce să-și trateze pacienții critici din urgență”, a afirmat acesta.
În acest context, Rogobete consideră că Guvernul nu mai are timp să aștepte o soluție politică sau o procedură bugetară mai complicată și cere folosirea imediată a banilor aflați în Fondul de rezervă.
Rogobete îi cere lui Bolojan să aloce bani din Fondul de rezervă
Fostul ministru spune că această variantă ar putea fi aplicată imediat și ar permite finanțarea serviciilor care se confruntă acum cu cele mai mari probleme.
„Această criză poate fi rezolvată astăzi dacă premierul Ilie Bolojan alocă din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului sume dedicate pentru serviciul de ambulanță și unitățile de primiri urgențe”, a declarat Rogobete.
Acesta insistă că situația a ajuns într-un punct în care discuțiile politice nu mai pot amâna finanțarea sistemului medical.
„Nu mai este timp de discuții politice și de planuri politice și de nimic. În domeniul sănătății avem nevoie cât mai urgent de o alocare rapidă din Fondul de rezervă”, a conchis fostul ministru.