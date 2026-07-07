Contestații BAC 2026. Cum îți vezi lucrarea și când poți cere recorectarea notei

Publicat 7 iul. 2026, 09:50 Actualizat 7 iul. 2026, 09:58

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 sunt afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. După publicarea notelor, candidații care nu sunt mulțumiți de rezultat pot cere să își vadă lucrarea înainte de a decide dacă depun contestație. Este al doilea an consecutiv în care elevii au această posibilitate, introdusă de Ministerul Educației pentru ca procesul de evaluare să fie mai transparent.

Distribuie articolul