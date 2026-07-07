Contestații BAC 2026. Cum îți vezi lucrarea și când poți cere recorectarea notei

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026 sunt afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. După publicarea notelor, candidații care nu sunt mulțumiți de rezultat pot cere să își vadă lucrarea înainte de a decide dacă depun contestație. Este al doilea an consecutiv în care elevii au această posibilitate, introdusă de Ministerul Educației pentru ca procesul de evaluare să fie mai transparent.
Vizualizarea lucrării nu înseamnă recorectare și nu schimbă nota pe loc. Elevul poate vedea cum arată lucrarea evaluată, iar apoi poate decide dacă merită sau nu să ceară reevaluarea. Această etapă este importantă mai ales pentru candidații care sunt aproape de media de promovare, aproape de o notă necesară pentru admiterea la facultate sau care cred că punctajul primit nu reflectă răspunsurile date.
Când se pot depune cererile pentru vizualizarea lucrărilor
Conform calendarului oficial al examenului de Bacalaureat 2026, elevii care vor să își consulte lucrarea trebuie să depună mai întâi o cerere de vizualizare. În data de 7 iulie, cererile pot fi depuse în intervalul 14:00 și 17:00. Acestea se depun la centrul de examen, iar în unele cazuri pot fi trimise și prin e-mail, dacă inspectoratul școlar permite această variantă.
Tot pe 7 iulie, între orele 17:00 și 18:00, are loc prima sesiune de vizualizare a lucrărilor. În același interval pot fi depuse și contestațiile. Procedura continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00, când sunt programate noi sesiuni de vizualizare, în funcție de organizarea fiecărui centru de examen.
Cum se desfășoară vizualizarea lucrării
Vizualizarea are doar rol informativ. Elevul vede lucrarea în forma în care aceasta a fost corectată, însă profesorii aflați în sală nu pot explica punctajul acordat, nu pot justifica nota și nu pot spune dacă evaluarea a fost corectă sau nu. Practic, candidatul își consultă lucrarea pentru a înțelege mai bine dacă are motive să depună contestație.
Ministerul Educației precizează că această etapă nu reprezintă o reevaluare. Profesorii nu recorectează răspunsurile în timpul vizualizării, iar nota inițială nu se modifică după simpla consultare a lucrării. Singura situație în care nota poate fi schimbată este după depunerea unei contestații și după recorectarea integrală a lucrării de către alți evaluatori.
Ce reguli trebuie respectate în sala de vizualizare
Candidații trebuie să respecte reguli clare atunci când intră în sala de vizualizare. Nu este permis accesul cu telefoane mobile, camere foto, dispozitive de înregistrare audio-video sau alte echipamente care ar putea copia, fotografia ori filma lucrarea. De asemenea, elevii nu au voie să reproducă în niciun fel conținutul lucrării.
În cazul candidaților minori, vizualizarea poate avea loc și în prezența unui părinte sau a unui reprezentant legal. Această regulă îi ajută pe elevii care au nevoie de sprijin în momentul în care analizează lucrarea și decid dacă vor să depună contestație. Chiar și așa, procedura rămâne una strict informativă, fără explicații suplimentare din partea profesorilor din sală.
Până când pot fi depuse contestațiile la BAC 2026
Contestațiile la Bacalaureat 2026 pot fi depuse în perioada 7 iulie 2026 și 9 iulie 2026. Cererea se poate depune la centrul de examen, iar acolo unde inspectoratul școlar permite, poate fi transmisă și prin mijloace electronice. Elevii trebuie să respecte programul stabilit, pentru că după încheierea perioadei oficiale nu mai pot cere recorectarea lucrării.
După depunerea contestației, lucrarea este reevaluată integral de alți profesori evaluatori. Aceștia nu cunosc nota acordată inițial, tocmai pentru ca recorectarea să fie făcută independent. În urma acestei reevaluări, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne aceeași.
Ce se întâmplă dacă nota se modifică după contestație
Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știe candidații este că nota obținută după contestație devine nota finală. Aceasta rămâne valabilă indiferent dacă este mai mare, mai mică sau identică față de nota inițială. Cu alte cuvinte, elevul nu poate alege să păstreze prima notă dacă rezultatul recorectării este mai mic.
Din acest motiv, decizia de a depune contestație trebuie luată cu atenție. Vizualizarea lucrării poate ajuta candidatul să își dea seama dacă există motive reale pentru reevaluare. Elevii pot compara răspunsurile cu baremul oficial și pot vedea dacă diferența dintre ceea ce au scris și nota primită justifică solicitarea unei recorectări.
Când se afișează rezultatele finale la Bacalaureat
Lucrările contestate vor fi recorectate în zilele următoare, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie. Aceste note sunt definitive și vor fi folosite pentru admiterea la facultate, dar și pentru toate procedurile în care este necesară diploma de bacalaureat.
Pentru mulți candidați, rezultatul final poate conta foarte mult, mai ales dacă vor să intre la o facultate unde media de admitere este ridicată. Tocmai de aceea, contestația poate fi utilă atunci când există motive clare, dar trebuie depusă doar după o analiză atentă a lucrării și a baremului.
Ce ar trebui să facă elevii înainte să depună contestație
Profesorii recomandă elevilor să nu depună contestația din impuls, imediat după afișarea notei. Cel mai bine este ca lucrarea să fie analizată cu atenție, iar răspunsurile să fie comparate cu baremul oficial. Vizualizarea poate clarifica dacă nota primită are o explicație sau dacă există într-adevăr suspiciuni că punctajul ar fi trebuit să fie mai mare.
Candidații trebuie să țină cont și de faptul că reevaluarea poate aduce o notă mai bună, dar poate duce și la scăderea notei. De aceea, contestația trebuie privită ca o decizie serioasă, nu ca o simplă încercare fără risc. Pentru elevii care își cunosc bine lucrarea și observă diferențe clare față de barem, procedura poate fi o șansă de corectare a rezultatului.