Nicoleta nu a avut nicio șansă de supraviețuire

Victima, identificată ca Nicoleta, în vârstă de 56 de ani, se afla la volanul autoturismului său când, din cauze încă neclare, s-a izbit frontal de o altă mașină care circula din sens opus. Impactul a fost devastator, iar mașina româncei, alimentată cu gaz metan, a luat foc imediat după coliziune. În doar câteva secunde, autoturismul a fost mistuit de flăcări.

Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, iar un tânăr de 19 ani – celălalt șofer implicat în accident – a încercat cu disperare să o ajute pe Nicoleta să iasă din vehicul. Din păcate, focul s-a extins rapid, iar femeia nu a mai putut fi salvată. Echipele de pompieri sosite la fața locului au reușit să stingă incendiul, însă trupul femeii a fost găsit carbonizat în interiorul mașinii.

Tânărul de 19 ani, originar din zonă, a suferit răni minore și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Medicii au confirmat că viața sa nu este în pericol.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Primele indicii arată că viteza și condițiile carosabilului ar fi putut juca un rol important în tragedie.

Nicoleta locuia de mai mult timp în Macerata, unde era cunoscută și apreciată de membrii comunității românești. Vestea morții sale a provocat durere și șoc printre prieteni și apropiați, care o descriu drept „o femeie harnică, cu suflet mare și mereu zâmbitoare”.

Trupul ei urmează să fie repatriat în România, unde familia o va conduce pe ultimul drum.