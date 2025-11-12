O autoutilitară și două autocamioane au fost implicate într-o coliziune care a dus la oprirea completă a traficului în zonă.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, incidentul s-a produs în jurul kilometrului 14+800 de metri.

„Pe DN 22D, între localitățile Cerna și Turcoaia, a avut loc o coliziune între o autoutilitară și două autocamioane”, au anunțat autoritățile.

Un șofer a fost rănit ușor

Conform primelor date de la fața locului, șoferul autoutilitarei a fost rănit ușor. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi nevoie de transportul de urgență la spital.

Polițiștii rutieri au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele care au dus la producerea accidentului.

Circulația, blocată în ambele sensuri

În urma impactului, traficul rutier a fost complet întrerupt pe ambele sensuri de mers, iar autoritățile au estimat reluarea circulației în condiții normale după ora 22:00.

Echipele de intervenție au acționat pentru eliberarea carosabilului și redeschiderea drumului cât mai rapid posibil.