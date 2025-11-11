Tragicul accident a avut loc marţi, în jurul orei 12:40, în comuna Lunca de Jos, satul Valea Rece.
”Din primele cercetări efectuate a rezultat că o femeie de 28 de ani, în timp ce conducea un autoturism în curtea imobilului unde domiciliază, intenţionând să iasă pe drumul public, ar fi surprins şi accidentat un minor, în vârstă de 1 an şi 5 luni. Din nefericire, copilul a suferit vătămări corporale grave, fiind ulterior declarat decedat de către echipajul medical deplasat la faţa locului”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Harghita.
Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea acestui incident.
Dramă în județul Harghita. Un copil de un an și jumătate a fost accidentat mortal chiar în curtea casei: cum s-a produs tragedia
Incident dramatic în județul Harghita. Un copil de numai un an şi jumătate a murit, marţi, după ce a fost lovit de o maşină. Micuțul se afla în curtea unei locuințe din localitatea harghiteană Valea Rece. Incidentul a avut loc în timp ce o femeie încerca să iasă cu maşina din curtea casei sale.
Tragicul accident a avut loc marţi, în jurul orei 12:40, în comuna Lunca de Jos, satul Valea Rece.