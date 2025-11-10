”La data de 10 noiembrie a.c., poliţia a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că în comuna Tomeşti a avut loc un accident rutier. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, a rezultat faptul că un bărbat, de 35 de ani, din comuna Ciurea, în timp ce conducea autoturismul dinspre satul Chicerea către municipiul Iaşi, nu ar fi oprit şi nu ar fi acordat prioritate de trecere unei minore, de 17 ani, din comuna Prisăcani, care s-ar fi angajat regulamentar în traversarea străzii, pe marcajul pietonal”, anunţă, luni seară, IPJ Iaşi.

Potrivit reprezentanților instituției, impactul a fost atât de puternic încât fata s-a ales cu mai multe răni.

În timp ce victima a fost transportată la spital, conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs incidentul.