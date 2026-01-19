O noapte de distracție i-a schimbat destinul: un spaniol nu s-a urcat în „Trenul morții” pentru că băuse bere

Accidentul feroviar produs duminică seara în sudul Spaniei, soldat cu cel puțin 40 de morți și 123 de răniți, continuă să scoată la iveală povești tulburătoare despre șansă, coincidență și vieți salvate la limită.

Printre ele se află și cazul lui Javier, un bărbat de 37 de ani, care ar fi trebuit să se afle într-unul dintre trenurile implicate în coliziune, dar care a ratat plecarea dintr-un motiv neașteptat: o seară prelungită de sărbătoare cu prietenii.

Javier venise la Madrid pentru a susține un examen important, parte a concursului pentru ocuparea unui post de gardian de penitenciar. La finalul probei, el și mai mulți colegi au decis să marcheze momentul într-un mod obișnuit pentru astfel de ocazii: o ieșire la bere. Nimeni nu bănuia atunci că decizia de a rămâne mai mult la masă îi va salva viața.

A pierdut trenul care avea să devină „trenul morții”

Bărbatul avea bilet pentru trenul Alvia care urma să-l ducă spre Huelva, cu o oprire planificată în Córdoba, unde îl aștepta partenera sa. Însă atmosfera relaxată, câteva beri în plus și o rătăcire prin rețeaua de metrou din capitală au făcut ca grupul să ajungă prea târziu în gară.

„Ne simțeam bine după examen și am decis să sărbătorim. Am băut mai mult decât trebuia, iar când ne-am dat seama că nu mai ajungem la timp, am hotărât să rămânem peste noapte în Madrid”, a povestit Javier, citat de El País.

Decizia, aparent banală, s-a dovedit crucială. Trenul pe care l-a ratat a fost implicat câteva ore mai târziu într-un accident devastator.

Telefonul care i-a schimbat starea de spirit

După ce și-a verificat telefonul, Javier a observat mai multe apeluri ratate de la prietena sa. A intuit imediat că s-a întâmplat ceva grav. Când aceasta i-a spus ce tragedie avusese loc și cât de aproape fusese să se afle printre victime, sentimentul de ușurare a fost rapid înlocuit de șoc și neliniște.

„O colegă de-a mea este internată în stare critică, iar alta abia se poate mișca din cauza durerilor provocate de impact”, a spus el, mărturisind că se simte simultan norocos și profund tulburat de soarta celor care au urcat în tren.

Frică, incertitudine și întrebări fără răspuns

La câteva zile după accident, Javier spune că încă nu a reușit să proceseze pe deplin ce s-a întâmplat. Ideea de a călători l-a paralizat.

„Nu mă gândesc să plec din Madrid. Nu voi lua trenul, dar sincer mi-e teamă și să urc într-un autobuz sau să conduc”, recunoaște el.

Pe lângă trauma personală, bărbatul este îngrijorat și de viitorul profesional al colegilor săi răniți. Următoarea etapă a concursului: evaluarea medicală este programată peste aproximativ o lună, iar unii dintre candidați ar putea să nu fie apți să participe.

„Mulți nu se vor putea recupera până atunci. Cred că organizatorii ar trebui să ia în calcul acordarea unor derogări”, spune Javier.

Pentru el, o seară de distracție s-a transformat într-o lecție dureroasă despre fragilitatea vieții. A pierdut un tren, dar a câștigat o a doua șansă. Una pe care nu o va uita niciodată.