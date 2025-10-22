Cum s-a petrecut tragedia

Alice, o fetiță pasionată de gimnastică, suferea de alergie severă la proteina din laptele de vacă. De fiecare dată purta cu ea o seringă cu adrenalină și un inhalator, pentru a interveni rapid în caz de criză alergică.

Pe 10 octombrie, copila se afla în vizită la o prietenă când a început să se simtă rău. Tatăl ei a găsit-o inconștientă și a dus-o de urgență la spital. Pe drum, inima fetei s-a oprit, însă medicii au reușit să o resusciteze și au transferat-o ulterior la un spital din Barcelona, unde a fost internată la terapie intensivă.

Familia contestă diagnosticul medicilor

La mai puțin de o zi după internare, părinții au fost informați că fetița este în moarte cerebrală și că șansele de recuperare sunt inexistente. Familia a refuzat să accepte acest diagnostic, susținând că au observat reacții neurologice ale copilului atunci când i se vorbea sau i se puneau melodii familiare.

„Când mama ei i-a cântat un cântec de leagăn, activitatea cerebrală a crescut la aproape 50%. Când i-am pus înregistrări cu vocile prietenelor ei, valorile au urcat până la 82%”, a declarat tatăl fetei, potrivit unui site de știri.

Părinții acuză spitalul de neglijență

Duminică, părinții au solicitat transferul fetiței către un alt spital, însă cererea le-ar fi fost respinsă. Ei susțin că medicii au redus tratamentul care o ținea în viață pe Alice, fără a-i consulta. Disperați, au încercat să obțină ajutorul unui judecător pentru a interveni în situație.

La scurt timp, Alice a suferit un nou stop cardiac, iar medicii au declarat decesul.

Familia tinerei intenționează să acționeze în instanță unitatea medicală, acuzând personalul de neglijență și lipsă de consimțământ informat. Tragedia a stârnit emoție și indignare în comunitatea românilor din Spania, care cer clarificări din partea autorităților.