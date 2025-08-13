Sfârșit cumplit pentru o minoră de 3 ani

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în orașul Milford. În jurul orei 02:00 dimineața, Kelly Brown și-a parcat mașina în zona Milford Freshies, lăsând în interior atât fetița, cât și câinele familiei. Camerele de supraveghere au surprins-o întorcându-se la mașină patru ore mai târziu, în jurul orei 06:00, însă a plecat din nou la scurt timp.

Autoritățile au descoperit copilul și animalul de companie fără viață după aproximativ 14 ore. Cauza decesului ar fi fost expunerea prelungită la temperaturi ridicate. În momentul reținerii, femeia prezenta vânătăi și zgârieturi, afirmând că se accidentase în timp ce curăța malul râului Penobscot și înotase spre celălalt mal.

Declarațiile ei au fost contrazise de imaginile video. Polițiștii au mai aflat că Brown își întrerupsese tratamentul pentru anxietate, ceea ce i-ar fi provocat halucinații. Familia acesteia declarase anterior că femeia avea un comportament tot mai bizar, susținând că „vede spirite”. Ancheta ia în calcul și posibilitatea consumului de substanțe interzise înainte de tragedie.