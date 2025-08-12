Cum s-a produs întreaga tragedie?

Copilul se afla împreună cu tatăl său, în vârstă de 40 de ani, și cei doi frați ai săi în autoturismul condus de acesta. În momentul accidentului, el intenționa să vireze la stânga, însă nu a observat un autoturism care circula din sens opus, condus de o tânără de 21 de ani. Impactul violent a fost deosebit de grav, iar băiatul a rămas prins în mașină.

Pompierii au intervenit rapid pentru a-l salva, însă, din păcate, copilul a decedat la fața locului, în ciuda eforturilor echipajelor medicale. Tatăl și frații victimei au fost răniți și au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri, alături de șoferița implicată în accident.

Autoritățile austriece au închis traficul pe drumul unde s-a produs tragedia pentru câteva ore, pentru a permite desfășurarea cercetărilor. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele accidentului.