Șofer periculos, surprins pe DN25 în Galați: a intrat pe contrasens, a lovit un autoturism și a fugit de la locul accidentului

Incident șocant surprins pe Drumul Național 25, la intrarea în comuna Hanu Conachi, județul Galați. Un șofer a fost filmat în timp ce pătrundea inexplicabil pe contrasens, într-o curbă ușoară, lovind un autoturism care circula regulamentar, apoi și-a continuat drumul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Cum s-a produs incidentul?

Imaginile, surprinse de un alt participant la trafic, arată cum vehiculul vine din sens opus, trece peste axul drumului și acroșează mașina aflată pe banda corectă. În urma impactului, autoturismul lovit a fost răsucit pe șosea, în timp ce alți șoferi au claxonat în încercarea de a preveni coliziunea.

Potrivit polițiștilor, mașina implicată în accident este înmatriculată în Iași. Conducătorul auto este căutat de Serviciul Rutier Galați și riscă dosar penal pentru părăsirea locului accidentului și suspendarea permisului de conducere.

Autoritățile le reamintesc șoferilor că fuga de la locul unui accident cu victime sau pagube materiale reprezintă o infracțiune gravă, sancționată conform legislației rutiere în vigoare.