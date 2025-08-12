Cum s-a produs incidentul?

Imaginile, surprinse de un alt participant la trafic, arată cum vehiculul vine din sens opus, trece peste axul drumului și acroșează mașina aflată pe banda corectă. În urma impactului, autoturismul lovit a fost răsucit pe șosea, în timp ce alți șoferi au claxonat în încercarea de a preveni coliziunea.

Potrivit polițiștilor, mașina implicată în accident este înmatriculată în Iași. Conducătorul auto este căutat de Serviciul Rutier Galați și riscă dosar penal pentru părăsirea locului accidentului și suspendarea permisului de conducere.

Autoritățile le reamintesc șoferilor că fuga de la locul unui accident cu victime sau pagube materiale reprezintă o infracțiune gravă, sancționată conform legislației rutiere în vigoare.