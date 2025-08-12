Accident mortal în Constanța

Incidentul s-a produs pe Șoseaua Mangaliei. Victima, un bărbat de 57 de ani din municipiu a murit pe loc în urma impactului.

Șoferul pe nume Alex Florin Macarencu, jucător la AS Unirea Toprisar, a fugit când și-a dat seama că a lovit un om.

Polițiștii l-au identificat rapid pe tânăr și a fost reținut pentru 24 de ore și transportat pentru recoltarea probelor biologice.

Rezultatele au indicat o alcoolemie de 3,82 în sânge. Testele au ieșit pozitive și la substanțele psiho-active.

Acesta riscă o pedeapsă severe pentru ucidere din culpă, conducere sub influența alcoolului și substanțelor interzise, precum și părăsirea locului accidentului.