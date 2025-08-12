Accident pe centura Timișoarei. Patru persoane, între care și un minor, au fost rănite în urma impactului dintre două mașini și un microbuz

Accident pe centura Timișoarei
Accident pe centura Timișoarei

Un accident rutier grav a avut loc, marți dimineață, pe centura Timișoarei. Patru persoane, între care și un minor, au fost rănite, după ce două mașini și un micorbuz s-au ciocnit violent. 

”Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a fost solicitat să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe șoseaua de centură a Timișoarei.

În accidentul rutier au fost implicate un microbuz și două autoturisme, în care se aflau, în total, șase persoane, dintre care un minor.

În urma evenimentului, o victimă a rămas încarcerată în unul dintre autoturisme. Aceasta a fost extrasă în stare conștientă, cooperantă.

Echipajele medicale au transportat la spital patru victime, prezentând multiple traumatisme”, a transmis ISU Timiș.

Potrivit reprezentanților instituției, la locul intervenției au fost mobilizați pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime, precum și trei ambulanțe SAJ.