Cum s-a produs incidentul?

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Secției Mihăilești, Detașamentului Giurgiu și ISU București-Ilfov, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, o unitate de terapie intensivă mobilă, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, două ambulanțe SMURD și două ambulanțe SAJ, precum și echipaje ale Poliției.

În urma verificărilor, salvatorii au constatat că nu existau persoane încarcerate. Cei doi copii – o fată de 13 ani și un băiat de 11 ani – au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri. Alte două persoane au primit asistență medicală la fața locului, însă au refuzat transportul la unitatea de primiri urgențe.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.