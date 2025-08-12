UPDATE - Șoferul ar fi făcut infarct. „Autoturismul a pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu o autospecială a Poliției de Frontieră”

Cum s-a produs tragedia de pe DN 57?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, impactul a lăsat patru victime: un bărbat și o femeie încarcerați, aflați în stare de inconștiență, precum și două persoane conștiente, dar rănite. La fața locului au intervenit echipaje ale Secției de Pompieri Orșova și Punctului de Lucru Dubova, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și elicopterul SMURD.

Grav accident în Mehedinți / Sursa foto - RestartNews.ro

Salvatorii au folosit echipamentele speciale pentru a elibera victimele blocate în mașini și au început manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, medicii au declarat decesul celor două persoane încarcerate. Celelalte victime au fost stabilizate și transportate la spital pentru îngrijiri.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că circulația pe DN 57 se desfășoară alternativ, pe un singur fir, urmând să fie reluată în condiții normale în jurul orei 20:00.