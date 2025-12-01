Analistul economic Adrian Negrescu a surprins în imagini mesele îmbelșugate pregătite pentru invitați. Printre preparatele servite s-au regăsit sarmalele, atât în foi de varză, cât și în foi de viță, simbol al gastronomiei românești. Alături de acestea, ouăle umplute au fost decorate în culorile drapelului național – roșu, galben și albastru – aducând un plus de simbolism culinar.

Foto: Adrian Negrescu

Dulciuri în culorile tricolorului

Nici deserturile nu au lipsit din tabloul festiv. Prăjiturile au fost glazurate în culorile tricolorului, oferind o imagine spectaculoasă și un mesaj vizual puternic.

Foto: Adrian Negrescu

Astfel, fiecare detaliu al recepției a fost gândit pentru a sublinia legătura dintre sărbătoarea națională și tradițiile românești.

Foto: Adrian Negrescu

O recepție cu identitate românească

Evenimentul de la Cotroceni a fost nu doar un prilej de întâlnire între lideri politici și invitați din diverse domenii, ci și o celebrare a culturii gastronomice românești. Prin meniul ales, recepția a transmis un mesaj de unitate și respect pentru tradiție, într-o zi în care simbolurile naționale au fost prezente în fiecare detaliu.

