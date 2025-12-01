Relaxat, în dialog cu invitații, Păun a fost surprins de reporteri în mijlocul evenimentului.

Controversatul om de afaceri s-a servit cu băuturile de la recepție și s-a plimbat printre invitați.

Matei Păun este considerat consilierul informal al lui Nicușor Dan, relația lor fiind veche de peste un deceniu. Încă din 2012, când Dan a candidat pentru prima dată la Primăria Capitalei, Păun s-a aflat în spatele campaniei. În 2024, numele său a reapărut în contextul campaniei locale, alimentând speculațiile despre influența sa.

MATEI PĂUN – PIONUL PRINCIPAL ÎN CAMPANIA LUI NICUȘOR DAN



- 2,8 milioane de lei este suma donațiilor primite de Nicușor Dan până la 1 aprilie

- 1.1 milioane de lei a plătit Nicușor Dan firmei Getica OOH SRL pentru publicitate stradală

- 50% din donațiile primite de Nicușor Dan au mers către firma controlată de pro-rusul Matei Păun

- Matei Păun a facturat prețuri de 3-4 ori mai mici lui Nicușor Dan față de cele cerute clienților comerciali



„Călcâiul lui Ahile” al lui Nicușor Dan

Deși în campaniile electorale Nicușor Dan a încercat să se delimiteze de Păun, declarând că a vorbit rar cu acesta, legătura dintre cei doi a fost adesea privită ca un punct vulnerabil. Criticii au numit această relație „călcâiul lui Ahile” al lui Dan, mai ales în rândul alegătorilor care au pus sub semnul întrebării independența sa politică.

Matei Păun a fost descris de-a lungul timpului drept un „finanțator-fantomă”, cu conexiuni în afaceri care ar implica Belarusul lui Lukașenko și Rusia. De asemenea, asupra lui au planat acuzații legate de opinii pro-Putin, ceea ce a alimentat și mai mult controversele privind apropierea sa de Nicușor Dan.

Declarațiile lui Matei Păun despre Vladimir Putin

În ceea ce îl privește pe Vladimir Putin, Matei Păun a decarat:

„Putin e un dictator. E un dictator criminal de război. Dar, și vedeți, aici intervin nuanțele.

Este, după părerea mea, un om destul de apreciat în Rusia. Asta nu înseamnă că eu îl apreciez.

A crede că el este urât de populație și că de-abia așteaptă să-l dea jos, ar fi o greșeală în a formula o strategie cu privire la Rusia.

Nu prea avem interlocutori, în afară de Putin. Și cei care ar fi apropiați de valorile noastre nu prea au aderență, nu prea sunt reprezentativi cu privire la Rusia. Și e o problemă acest lucru. Ba din potrivă s-ar putea, ca alternativă la Putin, să fie chiar mai ră decât Putin însă și în momentul de față. Ce vreau să spun prin asta este că și în Rusia în momentul de față, probabil că opoziția în Rusia în momentul de față are mai degrabă o tentă naționalistă și reacționară decât una liberală și democrată.”

O relație care rezistă timpului

Indiferent de criticile publice, Păun continuă să fie prezent în cercul apropiat al lui Nicușor Dan. De la primele campanii electorale până la recepțiile oficiale de la Cotroceni, afaceristul rămâne o figură constantă în jurul actualului președinte. Apariția sa la evenimentul de Ziua Națională confirmă că, în ciuda declarațiilor de distanțare, Nicușor Dan nu s-a lepădat de vechiul său aliat.

