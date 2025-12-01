,Sunt legat de acest oraș prin familie, bine-nțeles și de fiecare dată mă bucur să fiu aici. E o atmosferă superbă, caldă, bucuroasă”, a declarat Principele Nicolae pentru ziarulunirea.ro.

,,Să avem speranță, să fim bucuroși, să fim uniți și să mergem înainte”, le-a transmis acesta românilor.

Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills este nepotul cel mai vârstnic al regelui Mihai I al României. Născut și crescut în străinătate, a vizitat România în 1992, cu ocazia primei vizite a bunicului său după începutul exilului din 1948.

La împlinirea vârstei de 25 de ani, ]n 2020, i-a fost acordat titlul de Principe al României, cu rangul și apelativul de Alteță Regală, însă în 2015, prin decret semnat de Regele Mihai, i-au fost retrase titlul și calificativul și a fost exclus din linia de succesiune la tronul României.