”Compania Naţională de Investiţii Rutiere a atribuit, astăzi, Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni. Asocierea de constructori din România şi Bulgaria a fost declarată câştigătoare cu o ofertă de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare şi execuţie poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestaţii”, a anunțat ministrul Transporturilor.

Ciprian Şerban a subliniat că pentru a asigura legătura între Moţca (DN 2/secţiunea III a Autostrăzii Unirii-A8, lotul Leghin-Târgu Neamţ) şi Autostrada Moldovei A7 (secţiunea Bacău-Paşcani), a fost inclusă în documentaţie acordarea unui punctaj suplimentar constructorului care îşi asumă şi prioritizează execuţia segmentului cu o lungime de 5,5 kilometri în termen de cel mult 12 luni.

Durata totală de realizare a acestui tronson este de 46 de luni din care 10 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuţie lucrări.

De asemenea, șeful de la Transporturi precizează că Tronsonul 1 Târgu Neamţ (Moţca) -Târgu Frumos din judeţul Iaşi are o lungime de 27 kilometri şi are mai multe provocări tehnice:

• 36 de poduri şi pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri (pasajul de la km. 27 cu o lungime de 1100 metri)

• 4 tuneluri cu o lungime totală de 1,7 kilometri

• 3 noduri rutiere (nod Moţca DN 24, Nod Paşcani DJ 208 şi nod Târgu Frumos DN 28 B).