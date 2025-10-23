Valoarea contractului se ridică la aproape 850.000 de lei, iar noile facilități vor transforma modul de traversare al podului Giurgiu – Ruse.

Detalii despre sistemul electronic

Cristian Pistol a declarat: „Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse! Am desemnat astăzi câştigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere a pe sensul dinspre România a podului Giurgiu – Ruse”. După semnarea contractului, firma câștigătoare ALTIMATE S.A va avea la dispoziție 844.500 lei (fără TVA) și șase luni pentru implementarea completă a sistemului.

Artere dedicate și bariere rapide

Contractul, finanțat din veniturile proprii ale CNAIR, prevede amenajarea pe malul românesc a două artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză. Acestea vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online înainte de trecere.

Reducerea timpilor de așteptare și creșterea siguranței

Cristian Pistol a explicat: „Dorim astfel să limităm intervenţia factorului uman în procesul de încasare a tarifelor de trecere pentru autoturisme si redistribuirea personalului în punctele de control specific vehiculelor de transport marfă. Prin acest proiect estimăm că vor fi diminuaţi timpii de asteptare din PTF Giurgiu şi va creşte gradul de siguranţă a circulaţiei vehiculelor prin acest Punct de Trecere a Frontierei (PTF)”.

Calendarul implementării

Contractul pentru sistemul electronic de taxare va putea fi semnat în termen de zece zile, cu condiția să nu fie depuse contestații, urmând ca ulterior firma câștigătoare să înceapă lucrările de implementare și testare a noilor facilități.

Impactul asupra șoferilor și personalului

Prin introducerea plății electronice și a benzilor cu bariere rapide, șoferii vor traversa mai rapid podul, iar personalul implicat în colectarea taxelor va putea fi redistribuit către verificarea vehiculelor de transport marfă, sporind eficiența și siguranța în PTF Giurgiu.

