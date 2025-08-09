Aglomerație pe drumurile spre mare Centrul Infotrafic raportează condiții de trafic favorabile în majoritatea zonelor țării sâmbătă dimineața, cu excepția unor puncte cheie. Potrivit News.ro, circulația se desfășoară în general fluent, cu volume reduse pe majoritatea arterelor.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pentru această oră (07.00), nu sunt înregistrate accidente rutiere care să impună restricţii de trafic pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale”, a anunțat instituția. DN 5 Giurgiu-Ruse prezintă o coloană de autovehicule la ieșirea din țară. De asemenea, Autostrada A2 București-Constanța înregistrează un trafic intensificat către litoral, fără a se forma însă coloane de mașini, conform sursei citate.

Reamintim că pe Podul Prieteniei există restricții de circulație din cauza lucrărilor pe care statul bulgar le efectuează pentru consolidarea drumului. Totodată, șoferii pot monitoriza situația traficului din PTF Giurgiu – Ruse printr-o aplicație pe care au creeat-o românii și care indică timpul de așteptare la pod.



