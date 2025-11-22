Infirmiera de la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiori de Vede a suferit un accident vascular cerebral la scurt timp după o tură de noapte de 12 ore, iar familia dă vina pe stresul la care erasupusă și lipsa protecției la locul de muncă, scrie Doctorul zilei

Infirmiera a leșinat după ce i s-a cerut „notă informativă”

Potrivit presei locale, infirmiera de la secția de Oncologie a intrat în tura de noapte la ora 19:00, urmând să iasă dimineață la 07:00. La încheierea programului, ar fi fost reținută de medicul coordonator pentru a da o notă explicativă referitoare la un eveniment petrecut anterior, după cum susține fratele victimei. Epuizată după tura de noapte, infirmiera ar fi ieșit din cabinet, fără să mai poată continua discuția, și s-ar fi prăbușit în vestiar, unde a fost găsită ulterior în stare de inconștiență.

Fratele infirmierei mai susține că toate colegele ei de secție au fost „sfătuite” să nu spună nimic, iar lui i s-ar fi solicitat să dea o declarație că nu solicită autopsie, pe motiv că femeia ar fi avut un anevrism din naștere.