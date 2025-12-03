Autopsia schimbă complet direcția anchetei

Documentele medico-legale arată că trecerea în neființă a Ștefaniei Szabo nu a fost cauzată nici de accident vascular, nici de infarct. Medicii legiști au concluzionat că plămânii acesteia nu mai primeau aer, însă nu este încă clar ce mecanism a dus la oprirea respirației.

În momentul în care a fost găsită, în camera de gardă unde se odihnea între ture, lângă ea se afla o seringă goală și mai multe cutii de sedative. Anchetatorii nu exclud nicio ipoteză și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Potrivit specialiștilor, simpla epuizare nu poate justifica lipsa aerului în plămâni, ceea ce pune și mai multe semne de întrebare asupra ultimelor ore ale medicului.

Moartea unui medic dedicat: peste 30 de ore de gardă

Ștefania Szabo era director medical la spitalul din Buzău și cunoscută pentru devotamentul față de profesie. În perioada dinaintea decesului, ar fi muncit neîntrerupt, având gărzi care depășeau uneori 30 de ore. În seara tragediei, se retrăsese în camera unde obișnuia să își tragă sufletul după ture extenuante.

Rudele Ștefaniei vorbesc despre presiunea uriașă pe care aceasta o resimțea la locul de muncă. Fratele ei a povestit că medicul își petrecea aproape tot timpul la spital, ajungând acasă pentru scurte pauze, doar cât să revină imediat la serviciu.

„Ștefania trăia pentru spital. Nu avea o viață personală în adevăratul sens al cuvântului. Ne spunea des că sistemul o sufocă, că nu mai poate, dar nu ne-am gândit nicio clipă că lucrurile vor ajunge aici”, a declarat acesta, conform Redacția.ro.

Moartea medicului a stârnit numeroase reacții în comunitatea medicală, unde mulți vorbesc despre suprasolicitare, lipsa personalului și presiunea tot mai mare asupra cadrelor medicale. Până la finalizarea investigațiilor, rămân multe întrebări fără răspuns.