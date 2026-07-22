CFR Cluj, interzisă la transferuri de FIFA! Cum a reușit clubul să înregistreze 4 jucători în ultima clipă

CFR Cluj a primit o lovitură dură marți, 21 iulie, când FIFA a dictat o interdicție la transferuri valabilă pentru următoarele trei ferestre de mercato.
Cu toate acestea, formația din Gruia a reușit o mișcare de ultim moment, reușind să valideze legitimările a patru dintre noile achiziții chiar înainte ca sancțiunea forului mondial să intre în vigoare.
CFR Cluj a reușit să înregistreze în ultima clipă patru dintre noile achiziții
Conform datelor publicate pe platforma „Hai La Fotbal” a FRF, stoperul Renato Pantalon, închizătorul Yuval Sade, portarul Andre Moreira și mijlocașul central Bruno Costa figurează deja ca înregistrați oficial. Mai mult, cu excepția lui Yuval Sade, ceilalți trei jucători au fost trecuți pe lista de campionat și apar pe site-ul oficial al LPF.
Sancțiunea dictată de FIFA este în prezent activă pe portalul oficial al instituției. Această interdicție a complicat deja calculele băncii tehnice.
În prima etapă a noului sezon, încheiată cu o înfrângere pe teren propriu, 1-2 cu Oțelul Galați, antrenorul Antonio Folha nu s-a putut baza pe niciunul dintre fotbaliștii transferați în această vară.
Problemele de lot persistă pentru CFR Cluj, în condițiile în care alți jucători aduși recent, precum mijlocașul defensiv Igor Savic și atacantul Stefan Drazic, nu au apucat să fie înregistrați înainte de blocaj.
În fața acestei situații, patronul Ioan Varga a încercat să asigure suflarea clujeană că problema se va rezolva rapid. Finanțatorul susține că datoria care a atras această suspendare drastică este una infimă și a promis că restanța va fi „plătită imediat” pentru a debloca viitoarele mutări ale echipei.