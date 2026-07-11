Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Sărbătoare 11 iulie. Zi cu mare însemnătate pentru credincioși: cine este sfânta pomenită astăzi în calendar

Sărbătoare

Sărbătoare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 09:40

Biserica Ortodoxă pomenește pe 11 iulie minunea Sfintei Mucenițe Eufimia, când, potrivit tradiției, sfintele sale moaște au confirmat hotărârile Sinodului al IV-lea Ecumenic privind cele două firi ale lui Hristos.

Sfanta Mucenita Eufimia este praznuita in fiecare an pe saisprezece septembrie, ziua muceniciei sale. Sfanta Eufimia a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305) si a fost ucisa pentru ca a marturist credinta in Hristos. In data de unsprezece iulie facem pomenire de minunea petrecuta la sfintele sale moaste. Pentru a se descoperi daca invatatura cu privire la cele doua firi din Hristos este adevarata, Sfintii Parinti au scris intr-o carte dreapta credinta - in Hristos sunt doua firi, unite intr-un mod neamestecat, neschimbat, neimpartit si nedespartit si ereticii si-au scris intr-o alta carte invatatura lor si le-au pus pe amandoua pe pieptul Sfintei Eufimia. Dupa putine zile, au deschis din nou racla si au vazut ca la picioarele ei se afla cartea ereticilor, iar cea a Sfintilor Parinti in mainile ei.

Troparul Sfintei Eufimia

Mieluseaua Ta, Iisuse, Eufimia, striga cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc si pe Tine cautandu-Te, ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna cu Tine ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc intru Tine; si mor pentru Tine, ca sa viez pentru Tine; ci, ca o jertfa fara prihana, primeste-ma pe mine, ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Chindeu, prezbiterul;

- Sfantului Cuvios Leon din Mandra;

- Sfantului Mucenic Marchian;

- Sfantului Mucenic Martiroclis;

- Sfintei Olga, imparateasa Rusiei;

- Sfantului Cuvios Nicodim

- Sfantului Cuvios Mucenic Nicodim.

Maine facem pomenirea Sfintii Mucenici Proclu si Ilarie.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sarbatoarea zileisarbatoarecalendar ortodoxsfanta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe