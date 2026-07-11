Sărbătoare 11 iulie. Zi cu mare însemnătate pentru credincioși: cine este sfânta pomenită astăzi în calendar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 09:40

Biserica Ortodoxă pomenește pe 11 iulie minunea Sfintei Mucenițe Eufimia, când, potrivit tradiției, sfintele sale moaște au confirmat hotărârile Sinodului al IV-lea Ecumenic privind cele două firi ale lui Hristos.

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