Planul de 25 de miliarde de euro al lui Putin ca să păcălească moartea. Organe de porc, băi în sânge de cerb și căpșuni mutante

Vladimir Putin ar fi transformat lupta împotriva îmbătrânirii într-un proiect strategic al Rusiei, susținut cu investiții estimate la aproximativ 25 de miliarde de euro. De la organe umane cultivate în porci și țesuturi imprimate 3D, până la fructe modificate genetic și cercetări asupra unor animale cu o longevitate ieșită din comun, programul urmărește dezvoltarea unor tehnologii care ar putea prelungi durata vieții și menține organismul sănătos pentru mai mult timp.
Liderul de la Kremlin, care va împlini 74 de ani în luna octombrie, este prezentat de presa internațională drept principalul susținător al acestui amplu proiect. Potrivit informațiilor apărute în presa occidentală, autoritățile de la Moscova au direcționat fonduri uriașe către dezvoltarea unor terapii și tehnologii menite să încetinească procesul natural de îmbătrânire.
Moscova investește masiv în tehnologii pentru prelungirea vieții
În luna aprilie, autoritățile ruse au anunțat că lucrează la terapii destinate încetinirii îmbătrânirii celulare. În același timp, a fost creată o structură specializată în dezvoltarea tehnologiilor dedicate conservării sănătății, proiect pentru care ar fi fost alocate fonduri de aproximativ 25 de miliarde de euro, potrivit publicației The Sun.
Programul reunește cercetări din domenii precum genetica, medicina regenerativă și biotehnologia. Scopul este identificarea unor tratamente capabile să reducă degradarea celulelor și să prelungească perioada în care organismul își păstrează funcțiile la un nivel optim.
Un reprezentant al comunității științifice din Rusia a descris dezvoltarea acestor terapii drept una dintre cele mai promițătoare direcții în lupta împotriva îmbătrânirii.
Organe cultivate în porci și țesuturi realizate cu imprimante 3D
Printre proiectele aflate în atenția cercetătorilor se numără bioprintarea, tehnologie care permite realizarea unor structuri biologice și a unor țesuturi prin intermediul imprimării 3D.
În paralel, oamenii de știință lucrează și la cultivarea unor organe umane în interiorul animalelor. Până în prezent, cercetările s-ar fi concentrat asupra porcilor din rasa „mini-pig”, considerați compatibili din punct de vedere genetic cu organismul uman.
Aceste experimente au ca obiectiv dezvoltarea unor soluții pentru transplanturile viitoare și regenerarea organelor afectate de boli sau de procesul natural de îmbătrânire.
Animalele care ar putea ascunde secretul longevității
Pentru a descoperi mecanismele biologice responsabile de o viață îndelungată sau de rezistența la boli grave, cercetătorii ruși au analizat mai multe specii cu caracteristici neobișnuite.
Pe lista acestora se află șobolanii-cârtiță golași, renumiți pentru rezistența lor la cancer, anumite specii de balene cu dinți, samurii, dar și meduzele considerate „nemuritoare”, datorită capacității lor de a-și regenera organismul.
Specialiștii încearcă să înțeleagă procesele biologice care le permit acestor animale să trăiască mai mult sau să reziste unor afecțiuni severe, în speranța că rezultatele vor putea fi aplicate, în viitor, și în medicina umană.
Căpșuni modificate genetic pentru mai multă quercetină
Un alt proiect asociat programului de longevitate vizează dezvoltarea unor fructe modificate genetic. La sfârșitul anului trecut, Vladimir Putin a inspectat astfel de fructe despre care s-a relatat că ar conține o cantitate mult mai mare de quercetină decât cele obișnuite.
Quercetina este un antioxidant analizat de cercetători pentru posibilele sale efecte asupra proceselor inflamatorii și oxidative din organism. Deși studiile privind influența acestei substanțe asupra îmbătrânirii continuă, ea a devenit una dintre direcțiile importante în proiectele dedicate longevității.
Laboratoare de înaltă securitate lângă Soci
O parte dintre cercetările privind prelungirea vieții s-ar desfășura în cadrul Universității de Știință și Tehnologie Sirius, un complex amplasat în apropierea orașului Soci și fondat de Vladimir Putin.
Instituția este prezentată oficial ca un centru de educație și cercetare, unde funcționează atât o universitate, cât și un internat destinat elevilor considerați printre cei mai talentați din Rusia.
Presa occidentală susține însă că în cadrul complexului ar exista laboratoare dedicate cercetărilor avansate din domeniul geneticii și al îmbătrânirii. Până în prezent, aceste informații nu au fost confirmate oficial în totalitate.
Crioterapie și băi în sânge de cerb maral
Pe lângă investițiile în cercetare, Vladimir Putin este asociat și cu o serie de proceduri neobișnuite despre care se spune că le-ar folosi pentru menținerea sănătății.
Potrivit publicației citate, liderul rus utilizează camere de crioterapie, unde organismul este expus pentru perioade scurte la temperaturi extrem de scăzute. Despre aceste proceduri i-ar fi vorbit și fostului cancelar al Austriei, Sebastian Kurz.
De asemenea, în timpul unor vizite în regiunea Altai, Putin a participat la băi în sânge de cerb maral, un ritual tradițional ai cărui susținători afirmă că ar avea efecte benefice asupra organismului și ar contribui la creșterea nivelului de testosteron.