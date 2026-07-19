Planul de 25 de miliarde de euro al lui Putin ca să păcălească moartea. Organe de porc, băi în sânge de cerb și căpșuni mutante

Publicat 19 iul. 2026, 17:45 Sursă The Sun

Vladimir Putin ar fi transformat lupta împotriva îmbătrânirii într-un proiect strategic al Rusiei, susținut cu investiții estimate la aproximativ 25 de miliarde de euro. De la organe umane cultivate în porci și țesuturi imprimate 3D, până la fructe modificate genetic și cercetări asupra unor animale cu o longevitate ieșită din comun, programul urmărește dezvoltarea unor tehnologii care ar putea prelungi durata vieții și menține organismul sănătos pentru mai mult timp.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vladimir putinlongevitategeneticabiotehnologie