Mutare neașteptată la Budapesta. Peter Magyar vrea să pună în fruntea țării un nume care a făcut istorie în întreaga lume

Publicat 19 iul. 2026, 21:54 Actualizat 19 iul. 2026, 21:56

Peter Magyar a anunțat că intenționează să îi propună fostei mari campioane de șah Judit Polgár să preia funcția de președinte al Ungariei, după încheierea ce Tamas Sulyok a fost demis din funcție.

Distribuie articolul