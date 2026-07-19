Mutare neașteptată la Budapesta. Peter Magyar vrea să pună în fruntea țării un nume care a făcut istorie în întreaga lume

Peter Magyar a anunțat că intenționează să îi propună fostei mari campioane de șah Judit Polgár să preia funcția de președinte al Ungariei, după încheierea ce Tamas Sulyok a fost demis din funcție.
Anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe Facebook, în care Peter Magyar a afirmat că țara are nevoie de un șef al statului capabil să îi reprezinte pe toți cetățenii și să contribuie la consolidarea unității.
„Președintele trebuie să reprezinte fiecare maghiar”
În mesajul său, Peter Magyar a subliniat că funcția de președinte al republicii este cea mai înaltă formă de serviciu public și că aceasta trebuie exercitată în interesul tuturor maghiarilor.
„Funcția de președinte al republicii nu este o profesie, nu este un loc de muncă, ci este cea mai înaltă formă de serviciu public. Misiunea președintelui este să slujească și să reprezinte fiecare maghiar”, a transmis Peter Magyar.
Acesta a adăugat că Ungaria are nevoie de „unitate, pace și un președinte de care fiecare maghiar să poată fi mândru”.
Judit Polgár, alegerea lui Peter Magyar pentru funcția de șef al statului
Peter Magyar a anunțat că urmează să se întâlnească cu Judit Polgár pentru a-i propune oficial să accepte funcția de președinte al republicii până la adoptarea unei noi Constituții.
Potrivit acestuia, fosta campioană la șah se bucură de susținerea unor personalități importante din viața publică ungară.
„Judit Polgár este o astfel de persoană. Mâine mă voi întâlni cu ea și o voi întreba dacă este dispusă să își servească țara într-un nou rol”, a precizat Magyar.
Cea mai titrată șahistă din istorie
Judit Polgár este considerată cea mai bună jucătoare de șah din toate timpurile. Ea a ocupat prima poziție în clasamentul mondial feminin timp de 26 de ani consecutiv și rămâne singura femeie care a depășit pragul de 2.700 de puncte ELO.
Marea Maestră Internațională și-a obținut titlul la doar 15 ani și a reușit să intre în top 10 al clasamentului mondial absolut. De-a lungul carierei, a cucerit de cinci ori titlul olimpic la șah, a fost decorată cu Ordinul Sfântul Ștefan al Ungariei și a devenit recent membră a Christ's College din cadrul Universității Cambridge.
Judit Polgár s-a retras din activitatea competițională în 2014.
„Ar fi o mare onoare”
Peter Magyar a afirmat că performanțele lui Judit Polgár au fost obținute exclusiv prin talent, muncă și integritate, motive pentru care o consideră persoana potrivită pentru cea mai înaltă funcție în stat.
„Respectul și aprecierea de care se bucură nu se datorează apartenenței politice sau relațiilor personale, ci talentului său excepțional, muncii susținute și integrității sale. Personal, aș considera o mare onoare dacă ar accepta această propunere”, a afirmat Peter Magyar.
Anunțul vine după încheierea mandatului lui Tamas Sulyok
Propunerea a fost făcută după ce Tamas Sulyok și-a încheiat mandatul de președinte al Ungariei. Acesta a promulgat amendamentul constituțional adoptat de partidul de guvernământ Tisza, condus de Peter Magyar, act normativ care prevedea încetarea propriului mandat, cel de șef al statului.