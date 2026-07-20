Român arestat în Italia, acuzat că și-a bătut soția gravidă și a obligat-o să se prostitueze

O tânără româncă însărcinată în luna a cincea a reușit să fugă din locul în care era ținută de soțul său și să ceară ajutor într-un bar din Padova. Femeia le-a spus polițiștilor că era bătută, amenințată cu moartea și obligată să se prostitueze, iar bărbatul de 26 de ani a fost ulterior arestat.
Tânăra însărcinată a fugit în timp ce soțul dormea
Incidentul a ieșit la iveală în dimineața zilei de joi, 16 iulie, după ce administratorul unui bar din cartierul Sacro Cuore a sunat la numărul de urgență. În local intrase o femeie însărcinată, speriată și epuizată, care susținea că fusese agresată și amenințată cu moartea de soțul ei.
Tânăra de 20 de ani ar fi reușit să fugă doar după ce bărbatul a adormit. Agenții aflați în patrulare și polițiștii Brigăzii Mobile au ajuns rapid la bar, i-au acordat ajutor și au transportat-o la spital pentru investigații.
Românca ar fi fost obligată să se prostitueze
Din primele verificări a reieșit că tânăra era forțată de soțul său să se prostitueze, deși se afla într-un stadiu avansat al sarcinii. Atunci când refuza să continue sau aducea acasă sume pe care bărbatul le considera prea mici, acesta ar fi lovit-o și ar fi amenințat-o.
În ziua dinaintea fugii, femeia obținuse 150 de euro, iar soțul său ar fi fost nemulțumit de sumă. Anchetatorii susțin că agresiunile nu erau un caz izolat, ci se repetau de mai mult timp, inclusiv după ce tânăra i-ar fi spus că nu mai poate continua din cauza sarcinii, conform presei străine.
Femeia ar fi fost ținută ore întregi în genunchi
Violențele ar fi atins punctul culminant în noaptea de 16 iulie, când femeia ar fi fost lovită din nou și amenințată cu moartea. Aceasta le-a relatat autorităților că ar fi fost obligată să stea în genunchi timp de mai multe ore, ca pedeapsă.
După ce bărbatul a adormit, tânăra a profitat de moment și a fugit din unitatea de cazare în care locuiau de câteva zile. A ajuns la barul din apropiere și i-a cerut administratorului să cheme imediat poliția.
Soțul i-ar fi luat telefonul și ar fi izolat-o complet
Anchetatorii au stabilit că românul ar fi controlat fiecare mișcare a soției sale și ar fi împiedicat-o să țină legătura cu alte persoane. Acesta i-ar fi luat telefonul mobil, i-ar fi interzis să aibă o viață socială normală și ar fi menținut-o într-o stare permanentă de teamă.
Bărbatul ar fi împiedicat-o inclusiv să meargă la consultațiile medicale necesare în timpul sarcinii. Polițiștii cred că acesta se temea că medicii ar putea observa vânătăile de pe corpul femeii sau eventualele urmări ale agresiunilor asupra sarcinii.
Bărbatul mai fusese cercetat într-un caz asemănător
Verificările au arătat că românul de 26 de ani mai fusese cercetat de Brigada Mobilă pe când avea 18 ani. Și atunci, acuzațiile aveau legătură cu exploatarea prostituției unei alte femei românce.
Polițiștii l-au găsit în unitatea de cazare din cartierul Sacro Cuore, unde se mutase recent împreună cu soția sa. Autoritățile au stabilit și că bărbatul nu avea un loc de muncă.
Românul a fost dus în Penitenciarul din Padova
Autoritățile au activat procedura „Cod Roșu”, folosită în Italia în cazurile de violență domestică. Bărbatul a fost arestat pentru rele tratamente aplicate în familie și este cercetat și pentru exploatarea prostituției.
După finalizarea formalităților, acesta a fost dus în Penitenciarul din Padova, la dispoziția Parchetului. Tânăra însărcinată a fost preluată și găzduită într-un centru specializat, unde beneficiază de protecție.
Șeful Poliției din provincia Padova, Marco Odorisio, a sesizat și Biroul pentru Imigrări. Autoritățile au început procedura prin care cetățeanul român ar putea fi îndepărtat de pe teritoriul Italiei.