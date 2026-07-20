Român arestat în Italia, acuzat că și-a bătut soția gravidă și a obligat-o să se prostitueze

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 14:45

O tânără româncă însărcinată în luna a cincea a reușit să fugă din locul în care era ținută de soțul său și să ceară ajutor într-un bar din Padova. Femeia le-a spus polițiștilor că era bătută, amenințată cu moartea și obligată să se prostitueze, iar bărbatul de 26 de ani a fost ulterior arestat.

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