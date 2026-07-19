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Extern· 2 min citire
Putin a scăpat de opozantul care îi amenința poziția. Boris Nadejdin nu mai candidează în alegerile parlamentare
Boris Nadejdin. Foto: Profimedia
Publicat19 iul. 2026, 21:33
SursăAgerpres
Opozantul rus Boris Nadejdin, condamnat la o amendă pentru 'simboluri extremiste', și-a anunțat duminică retragerea din cursa electorală pentru alegerile parlamentare, afirmând că i s-a 'închis gura' și a fost 'împins în afara politicii', transmite AFP.
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