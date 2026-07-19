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Putin a scăpat de opozantul care îi amenința poziția. Boris Nadejdin nu mai candidează în alegerile parlamentare

Boris Nadejdin. Foto: Profimedia

Boris Nadejdin. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 21:33
SursăAgerpres

Opozantul rus Boris Nadejdin, condamnat la o amendă pentru 'simboluri extremiste', și-a anunțat duminică retragerea din cursa electorală pentru alegerile parlamentare, afirmând că i s-a 'închis gura' și a fost 'împins în afara politicii', transmite AFP.

Nadejdin este printre puținii politicieni din Rusia care nu a ajuns în închisoare după ce i-a adus acuzații publice președintelui Vladimir Putin și a condamnat războiul din Ucraina.

Acum, el a recunoscut însă pe Telegram că 'mi s-a epuizat capacitatea de a face legal politică în Rusia', adăugând totuși: 'sper că doar temporar'. Opozantul a explicat că potrivit legii electorale statutul său de 'agent al străinătății' și condamnarea suferită exclud 'orice posibilitate de a fi ales în Dumă (Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus - n. red.).

'Nu sunt gata să îi pun în pericol pe cei care mă susțin. Nu vom depune la comisia electorală sutele și sutele de semnături pe care le-am strâns', a arătat Nadejdin.

Politicianul în vârstă de 63 de ani, fost deputat în 2000-2003, a fost declarat săptămâna trecută 'agent al străinătății' și a fost arestat pentru scurt timp luni, iar vineri a fost condamnat la o amendă de 1000 de ruble pentru 'expunerea de simboluri extremiste' - în speță, o fotografie a disidentului Alexei Navalnîi, apărută în treacăt în anunțul unei emisiuni din 2023 a unei alte opozante. Navalnîi a fost declarat extremist înainte de a muri în închisoare în 2024, iar de atunci autoritățile ruse îi acuză frecvent pe disidenți că promovează extremismul prin difuzarea ideilor sau chiar a fotografiilor lui.

Concluzia lui Nadejdin, comunicată pe Telegram, a fost că 'acum trebuie să înțeleg cum să continui să trăiesc'. 'Sper să rămân în viață și liber. Sunt sigur că totul va fi bine, chiar dacă nu imediat', a încheiat el.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, puterea de la Moscova a intensificat reprimarea disidenței, condamnând la închisoare sute de detractori, menționează AFP. Aproape toți opozanții sunt acum fie închiși, fie morți, fie în exil.

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