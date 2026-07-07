Prețurile locuințelor au continuat să crească în UE și zona euro la începutul lui 2026. România depășește media europeană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:48

Prețurile locuințelor au crescut cu 4,7% în zona euro și cu 5,1% în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. România s-a situat peste media europeană atât în ritm anual, cât și trimestrial, potrivit datelor publicate joi de Eurostat.

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