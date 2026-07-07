Companie de ride-sharing din București, amendată cu 1,28 milioane de lei pentru muncă nedeclarată

O companie de ride-sharing din București a fost sancționată cu o amendă de 1,28 milioane de lei, după ce inspectorii de muncă au descoperit 32 de persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare. Anunțul a fost făcut marți de Inspecția Muncii.
Potrivit instituției, sancțiunea face parte dintr-o amplă campanie națională de verificare desfășurată în perioada 2–22 iunie, care a vizat domeniile transportului alternativ prin aplicații, curieratului și comerțului online.
„Munca nedeclarată nu este doar o abatere de la lege, ci o formă de concurență neloială care vulnerabilizează lucrătorul și prejudiciază bugetul statului. Sancțiunea record aplicată în Capitală reprezintă un semnal extrem de clar pe care Inspecția Muncii îl transmite pieței: digitalizarea sau formele moderne de activitate nu pot fi folosite drept paravan pentru eludarea Codului Muncii. Vom continua să monitorizăm toate sectoarele economice, asigurându-ne că drepturile angajaților sunt respectate fără excepție”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct al Inspecției Muncii, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a instituției.
Peste 2.000 de cazuri de muncă nedeclarată, descoperite la nivel național
În urma controalelor efectuate în întreaga țară, inspectorii au identificat 2.053 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Valoarea totală a amenzilor aplicate s-a ridicat la 23,312 milioane de lei, dintre care 22,8 milioane de lei reprezintă sancțiuni pentru muncă nedeclarată și subdeclarată.
De asemenea, autoritățile au dispus 1.314 măsuri obligatorii pentru remedierea neregulilor constatate în timpul verificărilor.
Controalele vor continua
Inspecția Muncii avertizează că, având în vedere numărul ridicat de abateri descoperite în sectoarele bazate pe platforme digitale, verificările vor fi intensificate și în perioada următoare.
Reprezentanții instituției subliniază că respectarea legislației muncii este obligatorie indiferent de modelul de afaceri utilizat, iar companiile care încalcă prevederile legale riscă sancțiuni severe.