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Economie· 1 min citire

Românii renunță la vacanțe, haine și chiar la alimente. Prețurile tot mai mari apasă greu pe bugetele familiilor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 13:18
SursăRealitatea PLUS

Tot mai mulți români spun că nu mai reușesc să țină pasul cu scumpirile și ajung să taie din cheltuielile de zi cu zi. Pentru multe familii, banii se duc mai ales pe facturi, alimente și medicamente, iar lucrurile care înainte păreau firești, precum o vacanță sau haine noi, sunt amânate ori eliminate complet din buget, potrivit Realitatea PLUS.

Oamenii povestesc că încearcă să cumpere mai puțin, însă sunt cheltuieli la care nu pot renunța. „Încerc să cumpăr mai puțin ... medicamentele trebuie să le iau”, spune o femeie. Alții descriu situația ca fiind tot mai apăsătoare: „Foarte greu ... asta e”, în timp ce un alt român vorbește despre „un dezastru economic”, ținând cont de contextul actual.

Cei mai afectați par să fie pensionarii, pentru care fiecare scumpire se simte imediat. „Pentru mine ca pensionar sunt foarte mari ... la multe”, spune un bărbat, referindu-se la prețurile pe care nu le mai poate acoperi ușor. Un altul spune că situația se agravează de la o zi la alta: „Pe zi ce trece prețurile cresc ... ne taie pensiile”.

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