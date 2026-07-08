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Economie· 1 min citire
Românii renunță la vacanțe, haine și chiar la alimente. Prețurile tot mai mari apasă greu pe bugetele familiilor
Publicat8 iul. 2026, 13:18
SursăRealitatea PLUS
Tot mai mulți români spun că nu mai reușesc să țină pasul cu scumpirile și ajung să taie din cheltuielile de zi cu zi. Pentru multe familii, banii se duc mai ales pe facturi, alimente și medicamente, iar lucrurile care înainte păreau firești, precum o vacanță sau haine noi, sunt amânate ori eliminate complet din buget, potrivit Realitatea PLUS.
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