Salarii împărțite cu statul. Marele jaf din banii românilor

România este campioană europeană la taxe pe salarii. Impozitul pe muncă ajunge la 41,5% din venitul brut, potrivit ultimelor date. Încă de ala începutul anului, oamenii au avut o surpriză la ghișeele de impozite. Sumele pe care le-au avut de plătit pentru terenuri, locuințe și mașini au fost duble.
Românii plătesc lunar peste 50% din venit pe taxe și impozite
„Iau și medicamente, plătesc și întreținerea, și lumina, și gazele.
Nu-mi ajung banii.”, zic oamenii.
Românii pierd aproape jumătate din salariu prin taxe și contribuții la stat. La taxele pe salarii se adaugă și taxele pe consum – TVA, accize și alte tipuri de taxe –, iar în acest fel bugetul unei familii se reduce cu aproape jumătate.
„România are niște taxe pe muncă mult prea mari.
Avem o problemă uriașă în România cu acest CAS, contribuția care se duce pentru alimentarea fondului de pensii. Nu mă refer la partea care merge către Pilonul II, ci la cei 20,25% — o cincime din munca noastră — care se transferă, lună de lună, către sistemul public de pensii.
Bun, banii sunt folosiți, în cel mai bun caz, ca să fie plătite pensiile pensionarilor de acum. Nu se pune nimic deoparte, nu sunt bani cu care să contribuim pentru viitorul nostru, chiar dacă se numește „contribuție”. Și aici, de fapt, avem o problemă uriașă pe termen lung. Când vor ieși la pensie cetățenii români din generațiile 2031–2032, dezechilibrul din sistemul public de pensii va fi și mai mare decât în prezent.”, a zis Christian Năsulea, profesor de economie.
Potrivit datelor Eurostat, România are cea mai mare povară fiscală asupra salariilor din Uniunea Europeană, fiind pe primul loc la taxarea muncii, cu un nivel de 41,5%.
Impozite și taxe pe consum. Povara fiscală suportată de cetățeni
Luăm exemplul salariului minim pe economie, acum în valoare brută de 4325 de lei. După ce statul reține din venit CAS, CASS și impozitul de 10%, angajatul rămâne în valoare netă, adică în mână cu 2699 de lei. La final dacă tragem linie vedem că din venitul brut angajatul plătește statului putin peste 1600 lei.
Câți bani dăm la stat?
Salariul minim – brut – 4.325 lei (200 de lei scutiți de taxe) – net – 2.699 lei
CAS – 25% - 1.031 lei
CASS – 10% - 413 lei
Impozit pe venit – 10% - 182 lei
Angajatul plătește statului 1.626 lei
Conform calculelor realizate de Institutul Economic Molinari, un angajat din România lucrează exclusiv pentru a-și plăti taxele și contribuțiile către stat până pe data de 28 mai. Abia după această dată este cunoscută ca „Ziua Libertății Fiscale”.
Sunt români care și după pensionare sunt nevoiți să muncească. Traiul de zi cu zi este tot mai dificil, spun ei, iar presiunea financiară îi copleșește.