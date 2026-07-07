Salarii împărțite cu statul. Marele jaf din banii românilor

Publicat 7 iul. 2026, 19:12 Actualizat 7 iul. 2026, 19:13 Sursă Realitatea PLUS

România este campioană europeană la taxe pe salarii. Impozitul pe muncă ajunge la 41,5% din venitul brut, potrivit ultimelor date. Încă de ala începutul anului, oamenii au avut o surpriză la ghișeele de impozite. Sumele pe care le-au avut de plătit pentru terenuri, locuințe și mașini au fost duble.

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