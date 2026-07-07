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Economie· 1 min citire

Realitatea PLUS, alături de fermierii umiliți de stat. Scumpirile și importurile îngroapă agricultura românească

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 18:57
Actualizat7 iul. 2026, 18:58
SursăRealitatea PLUS

Drama fermierilor români continuă să se adâncească. După scumpirea motorinei odată cu expirarea reducerii de 30 de bani la acciză, agricultorii riscă să se confrunte cu noi costuri crescute, într-un moment critic pentru recolte. În plus, marfa românească nu mai are loc pe rafturi din cauza importurilor. Realitatea Plus este alături de agricultori într-o campanie exclusivă, iar jurnaliștii noștri i-au ascultat pe fermierii care spun că nu mai rezistă presiunilor din prezent.

Vocea agricultorilor se aude aici

Fermierii spun că muncesc în pierdere, după ce costurile cu motorina, îngrășămintele și semințele au explodat, iar statul nu le oferă sprijinul de care au nevoie. În Lungulețu agricultorii avertizează că sunt împinși spre un dezastru iminent.

Situația este critică și în Dăbuleni, acolo unde jurnaliștii Realitatea Plus i-au ascultat pe cultivatorii de pepeni. Aceștia spun că vânzările au scăzut dramatic, iar prețurile s-au prăbușit. Oamenii trag un semnal de alarmă disperat și spun că nu își mai pot acoperi nici măcar cheltuielile lunare.

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