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Economie· 1 min citire
Realitatea PLUS, alături de fermierii umiliți de stat. Scumpirile și importurile îngroapă agricultura românească
Publicat7 iul. 2026, 18:57
Actualizat7 iul. 2026, 18:58
SursăRealitatea PLUS
Drama fermierilor români continuă să se adâncească. După scumpirea motorinei odată cu expirarea reducerii de 30 de bani la acciză, agricultorii riscă să se confrunte cu noi costuri crescute, într-un moment critic pentru recolte. În plus, marfa românească nu mai are loc pe rafturi din cauza importurilor. Realitatea Plus este alături de agricultori într-o campanie exclusivă, iar jurnaliștii noștri i-au ascultat pe fermierii care spun că nu mai rezistă presiunilor din prezent.
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